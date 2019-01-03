Burdur'da Azeri kadın bıçakla öldürüldü

Burdur'un Tefenni-Çavdır karayolu'nda Azerbaycan uyruklu 24 yaşındaki kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı ilçesindeki bir barda eğlenen 24 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil A. (24), gece Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı. İddiaya göre, takside tartışan ikili, Tefenni- Çavdır karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirip yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Azeri kadının öldüğü belirlendi. İncelemelerden sonra Cabbarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.