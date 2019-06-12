Burdur'da bayram trafiği: 324 bin araç geçiş yaptı

Burdur'da bayram tatili boyunca yol denetimleri göz açtırmadan devam etti. Sıkı kontroller sayesinde bu yıl ölümlü kazanın olmadığı bir bayram geçirildi. Bayram boyunca Burdur'dan toplamda 324 bin araç geçiş yaptı.

Ramazan Bayramı öncesinde trafik kontrol noktalarını bizzat gezen Burdur Valisi Hasan Şıldak bayram boyunca ilçe ziyaretlerini devam etti. Bayram tatilinde Bölge Trafik ekipleri ve İl Jandarma trafik timleri sıkı kontrol noktalarını arttırdı. Önemli tatil noktalarının karayolu güzergahında, kavşak konumunda bulunan Burdur'da Ramazan Bayramı tatili kapsamında alınan tedbirler güvenlik güçleri tarafından hassasiyetle uygulandı. 10 günlük bayram tatili istatistiklerini açıklayan Burdur Valiliği, polis sorumluluk bölgesinde kalan 219 kilometrelik karayolu ve jandarma sorumluluk bölgesinde kalan 313 kilometrelik karayolu ile bin 896 kilometrelik köy yollarında bayram tedbirleri kapsamında 11 günlük bir tedbir planı uygulamaya konulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında günlük olarak emniyet ve Jandarma birimlerimiz toplamda 35 ekip, 2 motosikletli ekip, 70 personelle görev yaptı. Tedbirlerin uygulandığı 11 günlük sürede ise 328 ekip, 19 motosikletli ekip ve 653 personel görev aldı. Burdur Merkez OSB Kavşağı kontrol noktası başta olmak üzere, Bucak ilçemiz sınırlarında kalan Dereboğazı Antalya-Isparta karayolu üzerinde, Bucak Bölge Trafik İstasyonu kontrol noktası ve Çavdır İlçemiz sınırlarında yer alan Antalya-Denizli Karayolunda 11 günlük süre boyunca 24 saat esaslı yoğun trafik denetimleri yapıldı. Ayrıca 4 drone ile denetimlere destek verildi. Burdur il genelinde Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 31 Mayıs Cuma günü tatil sonuna kadar ilimiz sınırlarında kalan devlet karayolları geliş ve gidiş güzergahlarından geçen araç sayıları, toplamda 324 bin 385 oldu. Günlük ortalama 19 bin 313 araç geçmekte iken bayram tatilinde günlük geçen araç sayısı 32 bin 439 olmuştur. Bu 10 günlük tatil süresince il genelinde 8 bin 343 araç ve sürücü ekiplerce denetlendiği açıklandı.

Bayram tatili süresince ölümlü trafik kazası meydana gelmedi

Geçen yıl Ramazan Bayramında 2 ölümlü kaza meydana gelmiş bu kazada 2 kişi hayatını kaybettiğini açıklayan Burdur Valiliği, "Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde 43 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş ve 88 kişi yaralanmıştır. 2019 Ramazan Bayramı Tatil süresince meydana gelen 35 yaralanmalı kazada 86 kişi yaralanmış, bu yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesi mevcutken diğer 85 kişinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Geçen yılki Kurban Bayramına göre yaralanmalı kaza sayımızda yüzde 18,6 azalma meydana gelmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kampanyalar ve uygulanan bayram tedbirlerinin, emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından ilimiz genelinde hassasiyetle uygulanması, kaza sayılarında ki azalmalarda etkili oldu" denildi.