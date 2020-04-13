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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur merkeze bağlı İlyas köyü, bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.


Burdur'un 406 nüfuslu İlyas köyünde bir kişide korona virüs tespit edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl merkezine bağlı İlyas köyünde bir kişide korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın köy içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantina altına alınmıştır" denildi.


İl jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarını kapatarak önlem aldı.

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