İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da bir köyde şüpheli ölüm

Burdur’da bir köyde ormanlık alanda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Burdur'da bir köyde ormanlık alanda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Kızılseki köyü Yoncaağaç mevki'inde Yılmaz Günel ‘in (42) ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Bucak'ta ikamet eden Yılmaz Günel dün akşam saatlerinde köyüne gitti ve bugün de kendisinden haber alınamaması üzerine Günel'in yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Kızılseki köyünde arama çalışmaları yapan jandarma ekipleri Yoncaağaç mevki'inde Günel'in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri Günel'in yanı başında silah bularak, başından vurulduğunu tespit etti. Olayla ilgili araştırma hala devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.