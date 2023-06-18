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Burdur'da bir şahıs park halindeki 6 otomobilin aynasını kırıp kaçtı

Burdur’da kimliği belirsiz bir şahıs otomobiliyle ters şeride girip 6 aracın aynasını tekmeleyerek kırıp olay yerinden kaçtı.

Burdur'da kimliği belirsiz bir şahıs otomobiliyle ters şeride girip 6 aracın aynasını tekmeleyerek kırıp olay yerinden kaçtı.



Olay saat 02.15 sıralarında Armağan İnci Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirlenemeyen bir şahıs plakası alınamayan beyaz Tofaş marka otomobiliyle ters şeride girerek cadde üzerinde park halinde olan 6 otomobilin aynasını tekmeleyerek kırıp olay yerinden kaçtı. Araç sahiplerinden biri olayı görüp Tofaş marka otomobilin peşine düşse de aracı gözden kaçırdı.



Olay yerine geri dönen otomobil sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.



Bölgeye gelen polis ekibi olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

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