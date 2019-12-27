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Burdur'da 'Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık' eğitimi

BURDUR (İHA) – Burdur’da endemik ve nesli tehlike altında bulunan türlerin korunması yönünde bilinç oluşturulması için öğrencilere, ‘Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Eğitimi’ verildi.

BURDUR (İHA) – Burdur'da endemik ve nesli tehlike altında bulunan türlerin korunması yönünde bilinç oluşturulması için öğrencilere, ‘Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Eğitimi' verildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğünce yürütülen ‘Tabiatı Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi' faaliyetleri devam ediyor. Burdur Şube Müdürlüğü tarafından Burdur merkez ve ilçelerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine tabiatı koruma, biyolojik çeşitliliğin önemi ve biyo-kaçakçılık konusunda bilgiler veriliyor.


Endemik ve nesli tehlike altında bulunan türler tanıtılarak, korunması yönünde bilinç oluşturulması hedeflenen eğitimde, 10 okulda 500 öğrenciye eğitim verildi.

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