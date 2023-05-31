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Burdur'da boya yaparken düşen kişi ağır yaralandı

Burdur’da evin dış duvarını boyarken 2 buçuk metre yükseklikten yere düşen kişi ağır yaralandı.

Burdur'da evin dış duvarını boyarken 2 buçuk metre yükseklikten yere düşen kişi ağır yaralandı.



Olay, saat 15.45'te Fevzi Çakmak Mahallesi 23060 Sokak'ta meydana geldi. Evin dış duvarını boyarken dengesini kaybeden Mustafa Kösüş (42) yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikten yere düştü. Düştüğü esnada kafasını yere vuran Kösüş ağır yaralandı. Evde bulunan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Mustafa Kösüş, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasını yere çarpan Mustafa Kösüş'ün beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

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