Burdur'da Çamlık Köyü karantinaya alındı

Burdur Çamlık Köyü'nde karantina uygulaması başlatıldı

Burdur'a Çamlık Köyü, Hacıbağ, Kavaklı ve Narlı Mahallelerinde 19 kişide Korona virüs vakasına rastlanması ve köy halkından farklı hanelerde yaşayan 22 kişinin de temaslı olmasından dolayı ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındı. Çamlık Köyü'nün giriş ve çıkışları Jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çamlık Köyü'nde 3 mahallenin karantinaya alınmasından dolayı, Isparta Antalya yolu güzergâhından Çamlık - Bucak yolu güzergâhı tamamen kapatıldı.