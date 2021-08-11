Burdur'da çıkan yangına 4 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor

Burdur'un Bucak ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu.

Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken 3 köy boşaltıldı, 1 ev ise yanarak kül oldu. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın bölgesine incelemelerde bulunmak üzere Burdur Valisi Ali Arslantaş da geldi.