Burdur'da çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Yassıgüme köyünde Halil Var'a ait iki katlı evde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın yandaki bir evin çatısına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.