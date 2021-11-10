Burdur'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Merkez köylerinden Aziziye köyünde Dilaver Osman Çiçek'in evinde saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görün köylüler Burdur İtfaiyesine haber verdi. İki katlı evde çıkan yangında alevler binayı tamamen sardı. Yangına Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın tamamen söndürülürken ?iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.