Burdur'da çıkan yangında iki minibüs, ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

BURDUR (İHA) – Burdur'da dün gece evin samanlığında çıkan yangın, kısa sürede etrafa sıçradı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, iki minibüs, ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Yeşilova ilçesine bağlı Gençali köyünde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ökten'e ait evin samanlığında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Eve sıçrayan yangında, dumanlar kısa sürede etrafı sardı. Yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Ev sahibi Ökten, ahırında bulunan hayvanları tahliye ederken, Yeşilova, Karamanlı ve Burdur Belediyesi'nden gelen itfaiye ekipleri gece boyunca yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev, ahırların eklentilerinde yer alan saman balyaları, evin bahçesindeki park halindeki iki minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.