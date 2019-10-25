Burdur'da cinayet şüphelisi yakalandı

Ö. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan Burdur İlamat ve İnfaz Bürosunun 2019/6414 sayılı kararı ile 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan İ.Ö. (1969 Bucak doğumlu) yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Ürkütlü Köyünde yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ö. aynı gün sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.