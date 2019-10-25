İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da cinayet şüphelisi yakalandı

“Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan İ.

Ö. yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan Burdur İlamat ve İnfaz Bürosunun 2019/6414 sayılı kararı ile 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan İ.Ö. (1969 Bucak doğumlu) yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Ürkütlü Köyünde yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ö. aynı gün sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.