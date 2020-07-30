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Burdur'da droneli trafik denetimleri artırıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Burdur il merkezinde trafik kontrolleri üst seviyeye çıkartıldı.

Şehiriçi trafik ekiplerinin kontrol ve uygulamaları drone desteği ile devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından illeri gönderilen talimatta, 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle 24 saat esasına göre karayolları üzerinde trafik tedbirleri planlandığı ifade edildi. Burdur Şehir merkezinde Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında yaya önceliği/güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Temmuz ayında Drone ile yapılan trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yapmaktan,17 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile görüşmekten, 16 araç sürücüsüne yayalara yol vermemekten Toplamda 21 Bin 604 lira trafik idari para cezası uygulandı.

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