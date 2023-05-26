Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Mayıs ayı içerisinde yürütülen çalışmalarda; 7 olayla ilgili 11 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, yaklaşık 486 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kâğıt parçası, 2.62 gram kokain, 2.27 gram skunk, 1.37 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.