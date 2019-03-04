İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da ev yangını

Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.


Yangın bugün öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Bolat'a ait müstakil evde öğle saatlerinde yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle bütün evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.