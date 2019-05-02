İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Burdur'da Fen Lisesinde Bilim Fuarı

Burdur’un Bucak ilçesi Adem Tolunay TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okul bahçesinde açıldı.

Burdur'un Bucak ilçesi Adem Tolunay TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okul bahçesinde açıldı.


Açılışa Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış sonrası Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ve beraberindekiler Fen Lisesi öğrencilerinin projede hazırladıkları TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında yaptıkları robotik ve deneysel çalışmalar ve araştırmaları konu alan sergileri gezdi. Protokol, öğrencilerin hazırladıkları projeleri gezerken projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.


Fuarda adroid telefon yada tablet üzerinden kontrol edilebilen robotlar dikkat çekti. 200 parçadan oluşan ve bazı küçük parçaları öğrencilerin yaptığı çizimler ile 3 boyutlu yazıcıda oluşturulan robotların kodlamaları da öğrencilere ait. Öğrenciler program üzerinden nasıl hareket edeceklerini, neler yapmaları gerektiğini kodlar yazarak çipler sayesinde etkileştirebiliyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.