Burdur'da Fen Lisesinde Bilim Fuarı

Burdur'un Bucak ilçesi Adem Tolunay TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okul bahçesinde açıldı.

Açılışa Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış sonrası Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ve beraberindekiler Fen Lisesi öğrencilerinin projede hazırladıkları TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında yaptıkları robotik ve deneysel çalışmalar ve araştırmaları konu alan sergileri gezdi. Protokol, öğrencilerin hazırladıkları projeleri gezerken projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

Fuarda adroid telefon yada tablet üzerinden kontrol edilebilen robotlar dikkat çekti. 200 parçadan oluşan ve bazı küçük parçaları öğrencilerin yaptığı çizimler ile 3 boyutlu yazıcıda oluşturulan robotların kodlamaları da öğrencilere ait. Öğrenciler program üzerinden nasıl hareket edeceklerini, neler yapmaları gerektiğini kodlar yazarak çipler sayesinde etkileştirebiliyorlar.