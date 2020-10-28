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Burdur'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Burdur merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burdur merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.


Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta İllerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Burdur Mahrem Yapılanmasında faaliyet yürüten ve " Ankesörlü Sabit Hatlardan" ardışık arandığı tespit edilen 3 aktif astsubay, 3 eski polis akademisi öğrencisi, 1 eski polis koleji öğrencisi, 1 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 aktif astsubay tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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