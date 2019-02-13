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Burdur'da fotoğraf ve tahnit sergisi düzenlendi

BURDUR (İHA) – Burdur Yazıköy İlköğretim Okulu’nda, ’Dünya Sulak Alanlar Günü’ dolayısıyla fotoğraf ve tahnit sergisi düzenlendi.

BURDUR (İHA) – Burdur Yazıköy İlköğretim Okulu'nda, 'Dünya Sulak Alanlar Günü' dolayısıyla fotoğraf ve tahnit sergisi düzenlendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü'nce, ‘2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' dolayısıyla fotoğraf ve tahnit sergisi düzenlendi. Burdur Gölü kenarında bulunan Merkeze bağlı Yazıköy İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören toplam 135 öğrenciye sunum yapılarak, sergi gezdirildi.

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