İhlas Haber Ajansı

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Burdur'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Burdur’da polis ekipleri tarafından, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da polis ekipleri tarafından, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde emniyet ekipleri tarafından sosyal medya siteleri üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak fuhuş yapan ve yaptıran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda İ.B., M.S., G.Ç., A.A.A, H.K ve A.D'nin bir eve giriş çıkış yaptıkları tespit edildi. Yapılan baskında fuhuşa aracılık ettiği öğrenilen M.Ö ile birlikte Özbekistan uyruklu N.Z. ve G.Ç. yakalandı. Fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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