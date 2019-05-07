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Burdur'da Gönül Sofrası geleneği devam ediyor

Burdur Belediyesinin her Ramazan’da hayırseverlerin desteğiyle organize edilen Gönül Sofrası’nın ilk durağı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oldu.

Burdur Belediyesinin her Ramazan'da hayırseverlerin desteğiyle organize edilen Gönül Sofrası'nın ilk durağı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oldu. Ramazan ayının ilk günü kurulan Gönül Sofrası'na kötü hava şartlarına rağmen mahalleli yoğun ilgi gösterdi.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yemekte yaptığı konuşmada Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ercengiz, “Ramazan ayımızın ilk iftarını bu yıl sizin mahallenizden başlatarak, inşallah sonunu getireceğiz. İnşallah biz de bu 5 yıl içerisinde, önceki 5 yılımızın üstüne koyarak, daha iyi hizmetlerimizi kentimize yapmaya devam edeceğiz. Mahallelerimize ilk icraat olarak, söz verdiğimiz şekliyle hizmetlerimize başlayacağız. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Niyetimiz iyi niyet ve sonumuz hayırlı olsun diyelim. Tüm mesai arkadaşlarım, muhtarlarım ve belediye meclis üyesi ve belediye çalışanları adına saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Allah kabul etsin. Hepinize afiyet olsun.” şeklinde konuştu.

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