İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu

Burdur’da Korona virüsle mücadele kapsamında Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi’nde yaşamını sürdüren 34 yaşlı vatandaş ile 20 personele, sağlık ekipleri tarafından aşı yapıldı.

Burdur'da Korona virüsle mücadele kapsamında Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi'nde yaşamını sürdüren 34 yaşlı vatandaş ile 20 personele, sağlık ekipleri tarafından aşı yapıldı.


Burdur Huzurevi Müdürü Abdullah Saptekin, Huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlıların büyük bir sabır gösterdiğini ifade etti. Saptekin, “24 personel 34 sakinimiz var. Bunun 4 tanesi bayan. 30 tanesi erkek. Yaklaşık 9 aydır sürekli içeride kaldı. Büyük bir sabır gösterdi yaşlılarımız. 14 gün karantinada kaldı personelimiz de. Her 14 günde bir testlerimiz oluyor. Herhangi bir pozitif vak'aya rastlanmadı. Her şey bizim açımızdan ve yaşlılarımız açısından güzel geçti. Bu badireyi atlatacağız. Şuan da aşı olamayacak durumda hiç kimse yok” diye konuştu.


Huzurevinde yaşamını sürdüren ve aşı olan huzurevi sakinlerinden 78 yaşındaki Sadık Ayçiçek ise “ Ne yapalım başımıza geleni çekiyoruz işte. Bu hastalıktan korunmak için bunları yapmaya mecburuz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.