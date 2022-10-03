Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Bucak ilçesi Burdur-Antalya Karayolu üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinde giden Şeref Seçer yönetimindeki 15 ABV 541 plakalı otomobil ile Şeref Dikmen yönetimindeki 15 ED 365 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla attı. Kazada, sürücü Şeref Seçer ve aynı araçta bulunan Kezban Seçer, Seray Seçer, Ayşe Seçer yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.