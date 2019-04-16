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Burdur'da ilk kez bir kadın İl Genel Meclis üyeliğine seçildi

Burdur’un Bucak ilçesi Belediye Meclisi üyesi Hatice Dalgar 31 Mart seçimlerinde Bucak’tan İl Genel Meclis Üyesi olarak bir ilke imza attı.

Burdur'un Bucak ilçesi Belediye Meclisi üyesi Hatice Dalgar 31 Mart seçimlerinde Bucak'tan İl Genel Meclis Üyesi olarak bir ilke imza attı. Dalgar, ilk kadın İl Genel Meclis Üyesi olma unvanını kazandı.


2014-2019 tarihlerinde Bucak Belediye Meclis üyesi olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde İl Genel Meclis Üyesi seçilen Hatice Dalgar, Burdur'da ilk kez seçilen kadın İl Genel Meclis üyesi oldu. İl Genel Meclis Salonu'nda yerini alan Hatice Dalgar, 27 İl Genel Meclis üyelerinin arasında tek kadın üye olarak görev yapacak. Özel İdare Meclis Salonu'nda yapılan ilk meclis toplantısına katılan Hatice Dalgar "Daha önce Belediye Meclis üyeliği görevinde bulundum. Seçimlerde bizlere destek veren herkesi teşekkür ederim" dedi.

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