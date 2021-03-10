Burdur'da İŞKUR ve Denetimli Serbestlik arasında işbirliği protokolü

Burdur Adliyesinde düzenlenen imza törenine Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Dr.Özkan Gürdoğan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Yunus Emre Akalın ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban katıldı. İmzalanan işbirliği protokolü ile Denetimli Serbestlik altında bulunan kişiler ile eski hükümlülere yönelik meslek edindirme kursları açılacak. Kendi işini kurmak isteyen yükümlü ve eski hükümlüler ise hibe desteğinden faydalanmaları için projeler hazırlanacak.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler ile mesleki kurslara katılmak isteyen yükümlü ve eski hükümlüler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvuru yaparak hem meslek sahibi olacak hem de kendi işini kurabilecek.