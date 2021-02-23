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Burdur'da jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, otomobil ile jandarma ekip aracının çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, otomobil ile jandarma ekip aracının çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Yusufça beldesinde meydana geldi. Mehmet U.'nun (79) kullandığı 20 YAA 992 plakalı otomobil ile devriye görevindeki jandarma ekip aracı çarpıştı. Jandarma ekip aracının takla attığı kazada olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 3 jandarma personeli ile otomobil sürücüsü Mehmet U., ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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