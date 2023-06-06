Burdur'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan fiziki takip sonucunda Antalya-Burdur D-650 karayolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan K.M., Y.K. ve A.Ç. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan adli arama sonucunda 10 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap ve 2 adet 70 cl'lik kaçak alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından K.M., Y.K. ve A.Ç. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.