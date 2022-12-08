Burdur'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından kış lastiği denetimi

Burdur'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. Denetimlerde kış lastiği takması zorunlu araçlara kural ihlalinden bin 152 TL idari para cezası ile 10 ceza puanı uygulanırken hususi araç şoförlerine ise bilgilendirme yapıldı.

Burdur'da Vali Ali Arslantaş'ın katılımıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri” konulu genelge çerçevesinde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Bucak Bölge Trafik Denetleme Amirliği uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimde 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara zorunlu olan kış lastiği kullanımı denetlendi. Denetlemede kış lastiği takmayan sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Arslantaş, trafik kurallarına uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesini isteyerek, kazasız bir kış mevsimi temennisinde bulundu. Arslantaş, “Hepinizin bildiği üzere kış mevsimine girmiş bulunmaktayız. Kasım ayının sonlarına doğru kış aylarında uygulanacak trafik tedbirleriyle ilgili bir toplantı yapmıştık. Kış mevsimi süresince araçların ve araç sürücülerinin uymak durumunda oldukları kuralları belirleyerek, ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün emniyet ekiplerimizin, jandarma ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın bu alınan kış tedbirlerine (trafik kurallarına) ne kadar uyduklarına, ne kadar özümsediklerini yerinde görmek istedik. Bu daha çok eğitici bir program olacak. Burada Kaymakamımız, Belediye Başkan Yardımcımız, İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Şoförler Odası Başkanı, Servis Odası Temsilcisi arkadaşlarımız da ekipleriyle birlikte bizlere eşlik ediyorlar. Bütün devlet teşkilatı olarak, kış aylarında vatandaşlarımızın canlarına bir halel gelmesin. Öncelikli olarak araçların trafik kurallarına uygun olması, bakımlarının yapılmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kış lastiklerinin takılmış olması gerekiyor. Ayrıca bu trafik faaliyetlerinin üzerinde devam edeceği yolların standartlara uygun olması gerekiyor. Fakat ülkemizde bu yol ve araç hatalarından kaynaklı kazalar yüzde onun bile altında. Esas ve önemli olanı şoförlerin de hazır olması gerekiyor. Yüzde doksanın üzerinde şoför hatasından kaynaklanan kazalar oluyor. Uykusuz yola çıkmayacak, trafik kurallarına uyacak. Bütün bunları şimdi arkadaşlarımızla birlikte gelen araçlara sıradan bakarak trafik de bir tıkanmaya da yol açmadan ne kadar uyduklarını göreceğiz. Ben kış mevsimi boyunca bütün ülkemize ilimizden geçecek, Türkiye'ye kayıtlı olan ya da olmayan araçlara kazasız bir şekilde ailelerine, işlerine bir an önce ulaştıkları trafik kurallarına uyarak seyahat ettikleri güvenli bir seyahat diyorum" dedi.

Yapılan denetimde sürücülere alınan karar doğrultusunda sürücülere "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda" 2022-2023 kış dönemi için 1 Aralık 2022 ile 1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun getirildiği hatırlatılarak, hususi tescilli araçlarda zorunlu olmamakla birlikte, karlı havalarda kış lastiği kullanılması can ve mal emniyeti açısından faydalı olacağına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğunun ihlali durumunda; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesinde "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak" hükmüne istinaden 1.152 TL idari para cezası ile 10 ceza puanı uygulanacağı aktarıldı.

Bucak Bölge Trafik denetleme noktasında gerçekleştirilen uygulamaya Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı J. Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan, Bucak İlçe Emniyet Müdürü Özkan Büyükyılmaz, Bucak İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen İlker Kar, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Bucak Şoförler ve Otomobilciler Odası Arif Mayda, Bucak Servisciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fatih Yıldız katıldı.