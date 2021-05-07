Burdur'da jandarmadan 46 sürücüye 33 bin 644 TL ceza

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından 2 gün süren denetimde 17 trafik timi ve 42 personel hazır bulundu. 45 motosiklet ve motorlu bisiklet ile bin 455 aracın kontrol edildiği denetimde 1 motosiklet sürücüsü hakkında 314 TL, diğer kuralları ihlal eden 45 araç sürücüsü hakkında 33.330 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Denetimde 25 araç ve 1 sürücü trafikten men edilirken 1 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alındı.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri 1 araç sürücüsüne de başkasına ait kimlik belgesini kullanarak trafik zabıtasını yanıltmaya çalışmaktan adli işlem uyguladı.