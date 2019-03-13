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Burdur'da kaçak içki operasyonu

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 22 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 22 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Bucak ilçesinde alkol satışı yapan işletmelerde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, Kızılkaya beldesinde A.D. isimli şahsın alkol satışı yapılan işyerinde arama gerçekleştirdi. Aramada çeşitli markalarda 22 adet kaçak içki ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken gözaltına alınan A.D. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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