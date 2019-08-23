Burdur'da kaçak içki operasyonu

Burdur'da yapılan kaçak içki operasyonunda 19 litre kaçak ve sahte içki, ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 2 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya Beldesinde kaçak-sahte içki satışı yapıldığı bilgisi alındı. Ekipler tarafından A.D. isimli şahsın alkol satışı yaptığı iş yerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde 6 adet 100 santilitre marka kaçak içki, 4 adet 100 santilitre kaçak içki, 3 adet 100 santilitre farklı marka kaçak içki, 3 adet 100 santilitre kaçak bira toplam 19 litre kaçak/sahte içki, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 2 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen kaçak içkilere, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca fişeklerine el konuldu. Yakalanan A.D. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.