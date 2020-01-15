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Burdur'da kaçak içki operasyonu

BURDUR (İHA) – Burdur’da yapılan kaçak içki operasyonunda 10 adet 100 cc kaçak içki ele geçirildi.

BURDUR (İHA) – Burdur'da yapılan kaçak içki operasyonunda 10 adet 100 cc kaçak içki ele geçirildi.



Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, C.G. ve R.Ş'nin, Tefenni ilçesine kaçak içki getireceği duyumu alındı. Tefenni Hasanpaşa köyü kavşağında 2 şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada, 10 adet 100 cc kaçak içki ele geçirildi. Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, yakalanan şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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