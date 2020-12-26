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Burdur'da kaçak içki operasyonu

Burdur’da Jandarma tarafından yapılan operasyonda 507 litre kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da Jandarma tarafından yapılan operasyonda 507 litre kaçak içki ele geçirildi.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, R.Ö. ve Ö.K.'nin Çendik Köyünde kaçak/bandrolsüz içki üretimi yaparak piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda R.Ö. ve Ö.K.'nin ikametlerinde yapılan aramada toplam507 litre kaçak içki ele geçirildi. R.Ö. ve Ö.K. yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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