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Burdur'da kaçak kazı baskını

Burdur’da izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Burdur'da izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 Mayıs 2020 tarihinde Tefenni ilçesi Zafer Mahallesi Haraplanlı mevkiinde yapılan operasyonda, T.E., N.T. ve A.İ.E. isimli şahıslar bir adet jeneratör, bir adet kürek, bir adet hilti, 6 adet hilti ucu kırıcı ve delici, 20 metre seyyar kablo, bir adet pense, 2 metre urgan ip, bir adet manyetik arama çubuğu enerji kaynağı ve 15 metre uzatma kablosu ile birlikte izinsiz kazı yaptıkları esnada yakalandı.


Konuyla ilgili Tefenni Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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