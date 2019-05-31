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Burdur'da kaçak kazıya suçüstü

Burdur’da izinsiz kazı yapan üç şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Burdur'da izinsiz kazı yapan üç şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağlasun ilçesi Mamak köyü Kısılsuluk mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı duyumu alındı. Yapılan operasyonda M.A., B.D. ve R.U. isimli şüpheli şahıslar izinsiz kazı yapacakları esnada gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 12 adet 9 mm fişek, 1 adet dedektör, 2 adet altın aramasında kullanılan bakır çubuk, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet tahra, 1 adet kazma, 1 adet keser ve 2 çift iş eldiveni ele geçirildi.


Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen kazı malzemeleri muhafaza altına alınırken, yakalanan B.D. ve R.U. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. M.A. isimli şahsın ise yapılan kimlik sorgulamasında, “Borçlunun Ödeme Şartını İhlali” suçundan arandığı tespit edildi. M.A. adli makamlara sevk edildi.

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