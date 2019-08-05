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Burdur'da kaçak kenevir ekimi yapan 2 kişi yakalandı

Burdur’da kaçak kenevir ekimi yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Burdur'da kaçak kenevir ekimi yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ağlasun ilçesi, Hisar köyü Takırdaklı mevkiinde ormanlık alan içerisine yasadışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu alındı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde yapılan operasyonda, M.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalanırken, 450 gram kubar esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve ormanlık alana ekili vaziyette 706 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen 450 gram kubar esrar maddesi muhafaza altına alınırken, 706 kök kenevir bitkisi Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Şüpheli M.A. isimli şahıs ifadesinin ardından A.A. isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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