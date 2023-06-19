Burdur'da kaçak silah operasyonu

Burdur'da yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada 12 adet pompalı tüfek ele geçirilerek, 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Burdur'da faaliyet gösteren bir işyerinde yasadışı silah satışı yapıldığı yönünde ihbarların değerlendirilmesi üzerine işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 12 adet menşei ve seri numarası belli olmayan pompalı olarak tabir edilen silah ele geçirilerek, işyeri sahibi G.K. isimli şahsa “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.