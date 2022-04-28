İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burdur'da Kadir Gecesinde sakal-ı şerif ziyareti

Burdur’da Kadir gecesi sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti.

Burdur'da Kadir gecesi sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Namaz sonunda vatandaşlara Sakal-ı Şerif gösterildi.


Burdur'da vatandaşlar Ramazan ayının en mübarek günü olan Kadir Gecesi'nde Burdur Ulu Camii'nde bir araya geldi. Burdur'un tarihi camilerinden Ulu Camiinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Tekbirler eşliğinde teravih namazı kılındı, dualar edildi. Namaz sonunda vatandaşlara Sakal-ı Şerif gösterildi. Cami çıkışında vatandaşlara helva ve kandil simidi gibi ikramlar yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.