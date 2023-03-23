Burdur'da kalan depremzedeler el sanatları kursuyla kendilerini geliştiriyor

Burdur'da yurtta kalan depremzedeler için Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kursunda kadınlar kendi ihtiyaçlarını üretiyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirilen depremzedeler acılarını unutup eski hayatlarına dönmek için çabalıyor. Burdur'daki Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Asımın Nesli Yurdu'nda kalan depremzedeler için de gelen talep üzerine Halk Eğitim Merkezi tarafından yurt içinde “El Sanatları Kursu” açıldı. Bu kursa başvuran depremzedeler burada öğretmenlerinden öğrendikleri farklı el işi sanatlarıyla çanta, lif, cüzdan, atkı, bere gibi ürünler örerek hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de deprem bölgesinde çadırda kalan ailelere gönderip onları bir nebze de olsa mutlu etmek istiyorlar.

Depremzedeler için açılan kursta eğitim veren El Sanatları eğitmeni Sema Düdek, “Kursumuz 14 Mart'ta başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüzden kurslara dair bir başlangıç talebi geldi. Biz de severek bu görevde olmak istedik. El sanatlarına dair arkadaşlarımızla güzel şeyler yapıyoruz. Onların ihtiyaçları dahilinde ne ihtiyaçları var ise onları üretmeye çalışıyoruz. Çanta, lif, yelek bu tür şeyler yapıyoruz. Bir yandan da sosyalleşiyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik ise açılan kurs için, “Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Hamit hocam ile depremzedeler için neler yapabileceğimiz hakkında istişarede bulunduktan sonra özellikle bayanlar ile ilgili örgü örme kurs açmaya karar verdik. Ablalarımız şu anda bu örgü işlerini yapıyorlar. Ördükleri ürünlerin bir kısmını kendilerine yapıyorlar bir kısmını ise çadırda kalan depremzede kardeşlerimize yapıyorlar. Bitirdikleri zaman inşallah hep birlikte bu ürünleri onlara göndereceğiz.” dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu ise yaptığı açıklamada, “İlimizde iki KYK Yurduna depremzedelerimiz yerleştirildi. Bu manada Yurt müdürlerimiz ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 6 adet el sanatları kursu açtık. Bu kurslarımız ahşap boyama, örgü, oya, el sanatları gibi değişik alanlardan oluşuyor. Bu kursu açama amacımız depremzedelerin sadece vakit geçirmesi değil kendi ihtiyaçlarını da kendilerinin üreterek karşılayabilmesidir.” dedi. El Sanatları Kursuna katılıp kendine çanta ören Hataylı depremzede Pınar Başak, “Yaklaşık 40 gündür buradayız. İlk başlarda burada kıyafet dağıtımına yardım ediyordum, gönüllü olarak. Sonrasında kendimi geliştirebilmek ve farklı şeyler öğrenebilmek için bu kursa gelerek kendime yeni bir hobi edindim. Bu şekilde kendime çanta örmeyi öğrendim, yeni bir şeyler kattı bana. Keçeden, örgü ipinden çanta örüyoruz burada. Bu şekilde hem el becerimi geliştiriyorum, hem da daha çok üreterek deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza göndermeyi planlıyoruz. Umarım güzel bir proje olur, onlara da bir umut olur.” diye konuştu.