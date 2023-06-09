İhlas Haber Ajansı

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Burdur'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Burdur’da Bucak-Ağlasun karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Burdur'da Bucak-Ağlasun karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ağlasun ve Burdur karayolu çıkışında, A.Y. hakimiyetindeki 42 UG 662 plakalı kamyonet ile Ağlasun ilçesinden Mamak köyüne gitmekte olan 15 ED 268 plakalı İ.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan A.T. ve R.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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