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Burdur'da karantina süresi dolan 145 kişi yöresel oyun havaları eşliğinde uğurlandı

Yurt dışından gelerek Burdur’da karantina altına alınan ve karantina süreleri dolan 145 vatandaş, yöresel oyunlar eşliğinde memleketlerine uğurlandı.

Yurt dışından gelerek Burdur'da karantina altına alınan ve karantina süreleri dolan 145 vatandaş, yöresel oyunlar eşliğinde memleketlerine uğurlandı.


Korona virüsle mücadele sürecinde 29-30 Mart 2020 tarihlerinde Kazakistan, Slovakya ve Bakü'den uçakla Türkiye'ye getirilen vatandaşlar 14 günlük karantina süresini Burdur'da geçirdiler. Kredi ve Yurtlar Kurumu Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda misafir edilen ve bugün itibariyle karantina süreleri sona eren 145 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından, gerekli tedbirler alınarak 11 araçla ikamet ettikleri illere yolcu edildiler.


Karantinada kalanların evrakı hazırlanırken, yurt müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunları oynadı.



"Çok iyi bakıldık"


Süreçle ilgili olarak, ilk andan itibaren gösterilen yakın ilgi, alaka ve sunulan hizmet ve olanaklardan memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, duygu dolu anların yaşandığı uğurlama sırasında görevli bütün personele teşekkür ederek, minnet duygularını ifade ettiler.


Ayrılmak üzere otobüslere binen vatandaşları, görevliler sosyal mesafe kuralı kapsamında el sallayarak uğurladı.

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