Burdur'da karda mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

Burdur'un Kemer ilçesinde, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla dağlık alanda mahsur kalan 8 kişilik elektrik iletim personeli kurtarıldı.

Antalya'dan Burdur'un Kemer ilçesine yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için giden 8 kişilik ekip, dağlık alanda, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarıyla mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulamayan ekip, saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Paletli araçlarla bölgeye giden Burdur AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda 8 kişilik ekibe ait 2 aracı saplandığı yerden çıkardı. 8 kişilik ekip önce Burdur'a getirildi. Sağlık durumları iyi olan ekip daha sonra Antalya'ya döndü.