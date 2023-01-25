Burdur'da kaybolan 70 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulundu

Burdur'da otlatmaya çıkardığı 70 küçükbaş hayvanını arazide kaybeden köylünün hayvanları, jandarma ekipleri tarafından bulunarak teslim edildi.

Burdur'un Bayındır köyünde 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında İ.K. isimli şahıs, kendisine ait 70 adet küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 4 vatandaş tarafından yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda hayvanlar, 23 Ocak 2023 günü saat 15.00 sıralarında Kayaaltı köyü Kanlıkaya Yaylası'nda bulunarak sahibine teslim edildi.