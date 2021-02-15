Burdur'da kırsal mahalle ve köy okullarında 8 bin 303 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Burdur'da kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları, özel okullar ve anaokullarında 8 bin 303 öğrenci eğitime başladı.

Burdur'da kırsal mahalle ve köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin bitmesi ile Burdur'da köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı. İlkokul öğrencileri ve okul öncesi öğrencileri sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. İlkokul öğrencileri ve okul öncesi öğrencileri maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde okullarına giriş yaptı. 15 Şubat itibari ile yüz yüze eğitime açılan 90 okulda toplam 8 bin 303 öğrenci eğitime başladı.

Ayrıca kademeli yüz yüze eğitime geçiş öncesinde ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.