Burdur'da kış lastiği denetimi

Burdur'da şehir içindeki ticari araçlar ve halk otobüslerinde kış lastiği denetimi yapıldı.

Burdur'da yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için polis ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı. Ülke genelinde 1 Aralık 2018 tarihinde başlayan yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu sürecince trafik ekipleri denetimlerini artırdı. 1 Nisan 2019 tarihinde sona erecek olan uygulama kapsamında kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi zorlaşan yol koşullarında; güvenli ve kazasız bir yolculuk yapabilmesi için trafik ekipleri kent girişlerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları durdurarak kontrol etti.

Bu kapsamda ise değişiklik yapmayan araç sürücülerine 625 TL ceza kesiliyor.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle başladığını ve 1 Nisan 2019 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde 01 Aralık 2018 ile 01 Nisan 2019 tarihleri arasında, kamyonet (hususi ve ticari), minibüs ve A türü yetki belgesine kayıtlı otomobillerin tüm lastiklerinin, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait araçların ise araç cinslerine göre uygun kış lastiği takmaları zorunlu hale gelmiştir. Buna bağlı olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Kış Lastiği Uygulaması Denetimlerine” ağırlık verdi. Uymayan sürücülere 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunun 65/A Maddesi hükümleri doğrultusunda 2018 yılı için 625 TL , (01 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2019 yılı için belirlenecek miktar uygulanacak) idari para cezası uygulandı.

Trafikçiler Lastikleri Tek Tek Kontrol etti.

Burdur'da kış mevsimi sebebiyle vatandaşlarımızın, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmeleri maksadıyla, araçlarının kış bakımlarını yaptırmaları ve mevsim şartlarına uygun lastik kullanarak mağdur olmamaları önemle rica olunur" ifadelerini kullandı. Şehir içi Ekipleri Yolcu Otobüsü, Ticari araçları durdurarak Kış lastik kontrollerine aralıksız devam ediyor. Trafikçiler Araç Lastiklerin ellerindeki Kontrol kumpası ile lastiklerin diş derinliklerini kontrol edip araçları tek tek kontrol ediyor.