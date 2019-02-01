Burdur'da kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 6 yaralı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Burdur - Bucak arasında taşımacılık yapan Mustan Y. (52) idaresindeki 15 PU 175 plakalı midibüs, zeminin buzlu ve kaygan olması nedeniyle Tekke rampası mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Talihsiz kazada 6 yolcu yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için ambulansla Bucak Devlet Hastanesine sevk etti. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.