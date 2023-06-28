İhlas Haber Ajansı

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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil refüjde ters döndü, 1 kişi yaralandı

Burdur-Antalya yolu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil refüjde takla attı, 1 kişi yaralandı.


Olay, 13.50 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Mehmet Akif Üniversitesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Metin Sarıoğlu (49) idaresindeki 07 ADD 40 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarılan Metin Sarıoğlu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan Metin Sarıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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