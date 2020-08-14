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Burdur'da korona virüs denetimleri sürüyor

Burdur’da İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve kurum müdürlerinin katılımıyla esnaf ziyaret edip denetimlerde bulundu.

Burdur'da İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve kurum müdürlerinin katılımıyla esnaf ziyaret edip denetimlerde bulundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile il genelinde yapılan pandemi denetimleri gün boyu devam etti. Bu kapsamda Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın talimatıyla denetimlerde yer alan kurum müdürleri, görev alanları ile ilgili yapılan denetimlere bizzat katıldı. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri alanlar başta olmak üzere, temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına yönelik tüm yaşam alanlarını kapsayan denetimler icra edilerek, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi. Emniyet Müdürü Bitirik, cadde üzerindeki esnafları ziyaret edip, pandemi döneminde esnaf ve vatandaşların özellikle alışverişlerde daha duyarlı olması konusunda uyarılarda bulundu. Bunun yanı sıra yapılan denetim faaliyetlerinin etkinlik ve görünürlüğünü en üst seviyede tutularak, toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

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