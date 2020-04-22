Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası

Burdur'da bir evde yapılan operasyonda kumar oynayan 14 kişi ile kumar oynamada kullanılan çok sayıda iskambil kâğıdı, oyun pulu, içerisinde şahıs isimleri ve çeşitli para miktarı yazısı bulunan çok sayıda yazboz ile ajanda ele geçirildi. 14 kişiye toplamda 44 bin 100 TL para cezası tatbik edildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bucak ilçesinde bir ikamette operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şahıs ile kumar oynamada kullanılan çok sayıda iskambil kâğıdı, oyun pulu, içerisinde şahıs isimleri ve çeşitli para miktarı yazısı bulunan çok sayıda yazboz ile ajanda yakalandı. Kumar oynandığı tespit edilen yerde yakalanan 14 şahıs ile ilgili olarak 3 kişi hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama suçundan adli işlem başlatılırken, 11 kişi hakkında, kumar oynamaktan idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Arama esnasında 1 deste iskambil kâğıdını ve yazbozu, odada bulunan yanan sobaya attığı tespit edilen 1 şahıs hakkında Suç Delillerini Yok Etme suçundan da ayrıca adli işlem başlatıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararına aykırı hareket eden 14 şahıs hakkında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 44 bin 100 TL idari para cezası yaptırım tutanağı tanzim edilirken, kumar oynandığı tespit edilen ikamet mühürlendi.