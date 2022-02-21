Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Burdur'un güneydoğusunda kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 22.02.2022 Salı günü öğle saatlerinden sonra Isparta'nın güneyi (Sütçüler, Aksu) ile Burdur'un güneydoğusunda (Bucak) görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.